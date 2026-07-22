Жителя Ростовской области будут судить за развращение трех девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Ростовской области обвиняется в совершении противоправных действий в отношении трех девочек из Забайкальского края.

Обвиняемый находится под стражей, его действия пресекли после обращения родителей одной из девочек в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, обвиняемый ждет суда по шести статьям УК РФ.

КАЗАНЬ, 22 июл – РИА Новости. Житель Ростовской области предстанет перед судом за то, что по интернету развращал трех девочек из Забайкальского края, он обвиняется по шести статьям уголовного кодекса и ждет суда под стражей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

"По версии следствия, в 2025 году обвиняемый, находившийся на заработках в городе Казани , посредством сети интернет совершил противоправные действия в отношении трех малолетних жительниц Забайкальского края . Противоправные действия были пресечены после того, как родители одной из девочек обнаружили в ее мобильном телефоне переписку со злоумышленником и обратились в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Следователи обвиняют его по статьям 132 УК РФ (действия сексуального характера), 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера), 135 УК РФ (развратные действия), 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних), частям 1,2 статьи 242 УК РФ (изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).