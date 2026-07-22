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Полиция начала расследование нападения собаки на внука Донцовой - РИА Новости, 22.07.2026
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15:13 22.07.2026
Полиция начала расследование нападения собаки на внука Донцовой

Полиция разбирается в обстоятельствах нападения собаки на внука Донцовой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Дубцы в Подмосковье собака породы акита напала на семилетнего внука Донцовой.
  • Хозяин собаки — 75-летний местный житель — выгуливал животное без намордника.
  • Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах нападения, после лечения ребенку будет проведена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Полицейские разбираются в обстоятельствах нападения собаки на семилетнего ребенка в деревне Дубцы в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Ранее в своем Telegram-канале писательница Дарья Донцова сообщила, что на ее семилетнего внука Сашу, который играл у ворот дома в селе Дубцы, напала соседская собака, а ее хозяин стоял и наблюдал, но животное не отогнал. По ее словам, ребенка спас проходивший мимо мужчина - он бросился на пса, прогнал его и сам был укушен. Донцова утверждает, что собака нападала и на других жителей деревни.
"Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах нападения собаки на ребенка в Одинцовском городском округе", - сказали в пресс-службе.
Как сообщили в ведомстве, в полицию поступило сообщение от 54-летнего мужчины, что его семилетнего сына покусала собака. Полицейскими предварительно установлено, что мальчик прогуливался в поле вблизи дома в деревне Дубцы, в этот момент к нему подбежала собака породы акита, которая его покусала. В результате происшествия у ребенка диагностированы укушенные раны, ему оказана необходимая медицинская помощь.
Хозяин собаки установлен, им оказался 75-летний местный житель, он выгуливал животное без намордника.
"По окончании лечения пострадавший ребёнок будет направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы с целью определения тяжести причинённого вреда. При получении результатов действиям мужчины будет дана уголовно-правовая оценка", - заключили в МВД.
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