Жителя Брянской области осудили на 8,5 года за хранение оружия времен ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ Брянский районный суд отправил на 8,5 года в колонию мужчину за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

У подсудимого были найдены карабины, пистолеты, автоматы, патроны и взрывчатка, которые он хранил в надворных постройках своего дома.

Подсудимый частично признал свою вину, объяснив, что увлекается поиском предметов времен ВОВ.

БРЯНСК, 22 июл – РИА Новости. Брянский районный суд отправил на 8,5 года в колонию мужчину, который хранил дома карабины, пистолеты, автоматы, патроны и взрывчатку, такую "коллекцию" подсудимый собрал, увлекаясь поиском предметов времен ВОВ, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, а также в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и взрывчатки. Как уточнили журналистам в региональном УМВД, обвиняемым стал 44-летний житель села Толмачево

"Весной 2025 года в ходе осмотра частного домовладения… сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты… пистолеты, карабины, винтовки, автоматы, обрезы, револьвер, комплектующие к ним, патроны, множество взрывчатых веществ самодельного изготовления… которые фигурант уголовного дела хранил в надворных постройках", - рассказала пресс-служба суда на платформе "Макс"

В свою очередь региональная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что у мужчины хранились комплектующие части к винтовкам Токарева и Мосина, карабины системы Токарева и "Маузер", 456 патронов разного калибра, а также более 16 килограмм взрывчатых веществ, из которых 580 грамм - самодельного изготовления. Кроме того, по данным прокуратуры, у него нашли пригодное для стрельбы огнестрельное оружие и его основные части, изготовленные самодельным способом с использованием заводских деталей.

"Подсудимый свою вину признал частично, пояснил, что на протяжении многих лет увлекается поиском предметов времен ВОВ, в результате у него образовалась внушительная "коллекция"… Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - рассказали в суде.

Помимо срока в колонии мужчина получил и штраф в размере 250 тысяч рублей. Также, по данным полиции, у него конфисковали в доход государства точильный станок, мобильный телефон и металлоискатель.