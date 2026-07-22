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Жителя Брянской области осудили на 8,5 года за хранение оружия времен ВОВ - РИА Новости, 22.07.2026
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14:16 22.07.2026 (обновлено: 14:34 22.07.2026)
Жителя Брянской области осудили на 8,5 года за хранение оружия времен ВОВ

Жителя Брянской области осудили на 8,5 года за хранение оружия и взрывчатки

© Фото : Прокуратура Брянской областиАрсенал оружия и взрывчатки, обнаруженный у жителя Брянской области
Арсенал оружия и взрывчатки, обнаруженный у жителя Брянской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Прокуратура Брянской области
Арсенал оружия и взрывчатки, обнаруженный у жителя Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Брянский районный суд отправил на 8,5 года в колонию мужчину за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.
  • У подсудимого были найдены карабины, пистолеты, автоматы, патроны и взрывчатка, которые он хранил в надворных постройках своего дома.
  • Подсудимый частично признал свою вину, объяснив, что увлекается поиском предметов времен ВОВ.
БРЯНСК, 22 июл – РИА Новости. Брянский районный суд отправил на 8,5 года в колонию мужчину, который хранил дома карабины, пистолеты, автоматы, патроны и взрывчатку, такую "коллекцию" подсудимый собрал, увлекаясь поиском предметов времен ВОВ, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, а также в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и взрывчатки. Как уточнили журналистам в региональном УМВД, обвиняемым стал 44-летний житель села Толмачево.
"Весной 2025 года в ходе осмотра частного домовладения… сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты… пистолеты, карабины, винтовки, автоматы, обрезы, револьвер, комплектующие к ним, патроны, множество взрывчатых веществ самодельного изготовления… которые фигурант уголовного дела хранил в надворных постройках", - рассказала пресс-служба суда на платформе "Макс".
В свою очередь региональная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что у мужчины хранились комплектующие части к винтовкам Токарева и Мосина, карабины системы Токарева и "Маузер", 456 патронов разного калибра, а также более 16 килограмм взрывчатых веществ, из которых 580 грамм - самодельного изготовления. Кроме того, по данным прокуратуры, у него нашли пригодное для стрельбы огнестрельное оружие и его основные части, изготовленные самодельным способом с использованием заводских деталей.
"Подсудимый свою вину признал частично, пояснил, что на протяжении многих лет увлекается поиском предметов времен ВОВ, в результате у него образовалась внушительная "коллекция"… Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - рассказали в суде.
Помимо срока в колонии мужчина получил и штраф в размере 250 тысяч рублей. Также, по данным полиции, у него конфисковали в доход государства точильный станок, мобильный телефон и металлоискатель.
Приговор по уголовному делу пока не вступил в законную силу.
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