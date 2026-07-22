В США зафиксировали рекордное за 35 лет число заболевших корью

Краткий пересказ от РИА ИИ Число заболевших корью за неполный 2026 год достигло рекордного максимума за последние 35 лет, превысив 2 290 случаев.

Представители органов здравоохранения опасаются, что вспышки кори будут продолжаться, отмечая, что реальное число случаев значительно превышает официальные данные.

Причиной распространения болезни стало снижение уровня вакцинации.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число заболевших корью за неполный 2026 год достигло рекордного максимума за последние 35 лет, превысив 2 290 случаев, сообщает газета Washington Post со ссылкой на трекер заболеваемости корью в США американского Университета Джонса Хопкинса.

"В США было зафиксировано наибольшее число случаев заболевания корью за год с 1991... По данным трекера заболеваемости корью в США Университета Джонса Хопкинса , по состоянию на вторник в стране зарегистрировано 2295 случаев заболевания", - пишет газета.

Как напоминает издание, для сравнения, в 2025 году было зафиксировано 2 289 случаев, а в 1991 этот показатель составил более 9,6 тысячи. Как пишет издание, представители органов здравоохранения опасаются, что подобные вспышки болезни так и будут продолжаться, отмечая, что реальное число случаев значительно превышает официальные данные. По мнению профессора эпидемиологии Блумбергской школы общественного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса Уильяма Мосса, число заболевших, скорее всего, продолжит расти.