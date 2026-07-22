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В США зафиксировали рекордное за 35 лет число заболевших корью - РИА Новости, 22.07.2026
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14:01 22.07.2026
В США зафиксировали рекордное за 35 лет число заболевших корью

WP: число заболевших корью в США достигло рекордного максимума за 35 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число заболевших корью за неполный 2026 год достигло рекордного максимума за последние 35 лет, превысив 2 290 случаев.
  • Представители органов здравоохранения опасаются, что вспышки кори будут продолжаться, отмечая, что реальное число случаев значительно превышает официальные данные.
  • Причиной распространения болезни стало снижение уровня вакцинации.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число заболевших корью за неполный 2026 год достигло рекордного максимума за последние 35 лет, превысив 2 290 случаев, сообщает газета Washington Post со ссылкой на трекер заболеваемости корью в США американского Университета Джонса Хопкинса.
США было зафиксировано наибольшее число случаев заболевания корью за год с 1991... По данным трекера заболеваемости корью в США Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вторник в стране зарегистрировано 2295 случаев заболевания", - пишет газета.
Как напоминает издание, для сравнения, в 2025 году было зафиксировано 2 289 случаев, а в 1991 этот показатель составил более 9,6 тысячи. Как пишет издание, представители органов здравоохранения опасаются, что подобные вспышки болезни так и будут продолжаться, отмечая, что реальное число случаев значительно превышает официальные данные. По мнению профессора эпидемиологии Блумбергской школы общественного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса Уильяма Мосса, число заболевших, скорее всего, продолжит расти.
По словам экспертов, причиной распространения болезни стало снижение уровня вакцинации. Согласно подсчетам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 90% случаев приходится на тех, кто не был вакцинирован или чей прививочный статус неизвестен, пишет газета.
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