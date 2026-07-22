Президенту Чехии присылают письма с угрозами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В адрес президента Чехии Петра Павела начали поступать письма с угрозами.
- Два письма с угрозами, нецензурной лексикой и оскорблениями пришли в феврале и июне этого года.
- Полиция расследует случаи угроз в адрес президента и уже предъявила обвинение мужчине за публикацию угрожающего комментария в соцсетях.
ПРАГА, 22 июл – РИА Новости. В адрес президента Чехии Петра Павела в этом году начали поступать письма с угрозами, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь полиции Праги Ян Данек.
«
"Мы имеем дело с двумя подобными случаями. Одно письмо пришло в феврале этого года, а другое в июне. Письма содержат угрозы непосредственно в адрес президента, нецензурную лексику и оскорбления", - сообщил Данек.
По словам Данека, несколько писем подобного рода пришло также в канцелярию президента. Полиция занимается расследованием этого дела.
При этом Данек напомнил, что в начале этого года полиция предъявила обвинение мужчине, который опубликовал в соцсетях угрожающий комментарий к репортажу о двухдневном визите президента Павела и его супруги в Оломоуцкий край на востоке страны.
«
"Мы можем подтвердить, что часть корреспонденции, адресованной в канцелярию президента республики и непосредственно президенту, носит конфронтационный, оскорбительный или вульгарный характер", - сообщил в среду новостному порталу Idnes пресс-секретарь президента Войтех Шелига.
Павел занимает пост президента Чехии с марта 2023 года. Следующие президентские выборы в республике состоятся в 2028 году. Павел не исключает, что выдвинет свою кандидатуру на второй пятилетний срок.