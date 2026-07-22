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Эксперт рассказал, что означает загоревшийся индикатор Check Engine - РИА Новости, 22.07.2026
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11:46 22.07.2026
Эксперт рассказал, что означает загоревшийся индикатор Check Engine

Ерицян: после появления индикатора Check Engine нужно провести диагностику авто

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкМашина
Машина - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индикатор Check Engine может свидетельствовать как о неисправности датчика, так и о серьезной поломке в автомобиле.
  • Игнорировать сигнал Check Engine нельзя, даже если автомобиль продолжает двигаться без видимых изменений, поскольку неисправность может прогрессировать.
  • При появлении индикатора Check Engine необходимо провести диагностику автомобиля, а если индикатор начинает мигать или появляются другие тревожные признаки — эксплуатацию автомобиля следует прекратить как можно быстрее.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Загоревшийся на панели авто индикатор Check Engine ("проверьте двигатель") может свидетельствовать как о неисправности датчика, так и о серьезной поломке, поэтому после его появления необходимо провести диагностику автомобиля, рассказал РИА Новости исполнительный директор управления по работе с партнерами "СберЛизинга" Ашот Ерицян.
"Индикатор Check Engine сигнализирует водителю о том, что электронная система автомобиля зафиксировала отклонение в работе одного из узлов или систем. При этом сам факт появления сигнала еще не означает критическую поломку", - сказал эксперт.
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Он подчеркнул, что игнорировать такой сигнал нельзя, даже если автомобиль продолжает двигаться без видимых изменений, поскольку неисправность может прогрессировать.
"Причины могут быть разными - от некорректной работы датчика до неисправностей двигателя или топливной системы. Главная ошибка водителей заключается в том, что при отсутствии заметных изменений в поведении автомобиля они продолжают ездить неделями или даже месяцами, откладывая диагностику", - добавил Ерицян.
По его словам, в первую очередь необходимо оценить поведение автомобиля. Если двигатель работает ровно, отсутствуют посторонние шумы, потеря мощности или признаки перегрева, то можно аккуратно продолжить движение до ближайшего безопасного места для остановки.
После остановки следует проверить уровень технических жидкостей, обратить внимание на температуру двигателя и наличие посторонних запахов. Если одновременно с индикатором появились другие тревожные признаки, дальнейшую эксплуатацию автомобиля лучше прекратить до проведения диагностики.
"Если же индикатор начинает мигать либо одновременно появляются потеря мощности, рывки двигателя, сильная вибрация, запах гари, дым или признаки перегрева, эксплуатацию автомобиля необходимо прекратить как можно быстрее. Продолжение движения в такой ситуации может привести к серьезному повреждению двигателя или других дорогостоящих агрегатов", - предупредил эксперт.
Он подчеркнул, что большинство неисправностей, которые впоследствии приводят к появлению индикатора Check Engine, развиваются постепенно. Поэтому важно соблюдать регламент замены масла и фильтров, использовать качественное топливо, своевременно менять свечи зажигания и не игнорировать даже незначительные изменения в работе автомобиля.
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