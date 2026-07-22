Рейтинг@Mail.ru
Южный берег Крыма оказался частично обесточен - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 22.07.2026
Южный берег Крыма оказался частично обесточен

Южный берег Крыма оказался частично обесточен из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Опоры ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть населенных пунктов южного берега Крыма обесточены из-за атак ВСУ.
  • На северо-западе и востоке Крыма также сложная обстановка с подачей электроэнергии, действуют ограничения электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Часть населенных пунктов южного берега Крыма обесточены из-за атак ВСУ, сообщает компания "Крымэнерго".
"Объекты электроснабжения Южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Обесточена часть населенных пунктов", - говорится в сообщении.
На северо-западе и востоке полуострова также остается сложная обстановка с подачей электроэнергии, добавили в пресс-службе.
Республике Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова", - подчеркнули в компании.
Высоковольтные ЛЭП в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
В Херсонской области обесточены шесть округов
20 июля, 14:17
 
Республика КрымВооруженные силы УкраиныКрымэнергоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала