Южный берег Крыма оказался частично обесточен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть населенных пунктов южного берега Крыма обесточены из-за атак ВСУ.
- На северо-западе и востоке Крыма также сложная обстановка с подачей электроэнергии, действуют ограничения электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Часть населенных пунктов южного берега Крыма обесточены из-за атак ВСУ, сообщает компания "Крымэнерго".
"Объекты электроснабжения Южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Обесточена часть населенных пунктов", - говорится в сообщении.
На северо-западе и востоке полуострова также остается сложная обстановка с подачей электроэнергии, добавили в пресс-службе.
"В Республике Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова", - подчеркнули в компании.
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20 июля, 14:17