Краткий пересказ от РИА ИИ Кирилл Буданов* может стать следующей целью кадровых чисток после отставок Александра Сырского и Михаила Федорова, считает историк Руслан Калинчук.

По его мнению, Владимир Зеленский сменил верхушку военного руководства, чтобы вернуть под личный контроль финансовые потоки.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* может стать следующей целью кадровых чисток после отставок главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова, заявил РИА Новости историк и публицист Руслан Калинчук.

Ранее Зеленский сменил верхушку военного руководства на фоне сообщений о появлении президентских амбиций у ряда высокопоставленных чиновников. По мнению Калинчука, кадровые решения вызваны желанием Зеленского вернуть под личный контроль финансовые потоки.

"Нас ждет не менее увлекательная серия украинского политического триллера: после министерства обороны настанет очередь главы офиса Зеленского, Буданову* приготовиться", - заявил Калинчук агентству.

По его словам, имеющий политические амбиции Буданов* уже начал "продавать" себя европейцам как альтернативу Зеленскому. Эксперт отметил, что Зеленский был вынужден терпеть Буданова* и Федорова под давлением США, но на фоне переключения внимания Вашингтона на Иран ситуация изменилась.

Как подчеркнул Калинчук, сейчас в Киеве идет "грызня вокруг распределения денег". Чтобы обнулить рейтинги конкурентов, офис президента намеренно перекладывал на них негатив: на Федорова - за действия военкоматов, а на Сырского - за провалы ВСУ на фронте и сорванные ФСБ украинские теракты в России.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и министра обороны. Зеленский 21 июля назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо уволенного Сырского. Следственные органы РФ заочно предъявляли Драпатому обвинения в организации обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах, в результате которых получили ранения более 150 человек.​