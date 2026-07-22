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Буданов* станет следующей целью кадровых чисток на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2026
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17:44 22.07.2026
Буданов* станет следующей целью кадровых чисток на Украине, считает эксперт

Историк Калинчук: Буданов станет следующей целью кадровых чисток на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Кирилл Буданов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Буданов* может стать следующей целью кадровых чисток после отставок Александра Сырского и Михаила Федорова, считает историк Руслан Калинчук.
  • По его мнению, Владимир Зеленский сменил верхушку военного руководства, чтобы вернуть под личный контроль финансовые потоки.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* может стать следующей целью кадровых чисток после отставок главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова, заявил РИА Новости историк и публицист Руслан Калинчук.
Ранее Зеленский сменил верхушку военного руководства на фоне сообщений о появлении президентских амбиций у ряда высокопоставленных чиновников. По мнению Калинчука, кадровые решения вызваны желанием Зеленского вернуть под личный контроль финансовые потоки.
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"Нас ждет не менее увлекательная серия украинского политического триллера: после министерства обороны настанет очередь главы офиса Зеленского, Буданову* приготовиться", - заявил Калинчук агентству.
По его словам, имеющий политические амбиции Буданов* уже начал "продавать" себя европейцам как альтернативу Зеленскому. Эксперт отметил, что Зеленский был вынужден терпеть Буданова* и Федорова под давлением США, но на фоне переключения внимания Вашингтона на Иран ситуация изменилась.
Как подчеркнул Калинчук, сейчас в Киеве идет "грызня вокруг распределения денег". Чтобы обнулить рейтинги конкурентов, офис президента намеренно перекладывал на них негатив: на Федорова - за действия военкоматов, а на Сырского - за провалы ВСУ на фронте и сорванные ФСБ украинские теракты в России.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и министра обороны. Зеленский 21 июля назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо уволенного Сырского. Следственные органы РФ заочно предъявляли Драпатому обвинения в организации обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах, в результате которых получили ранения более 150 человек.​
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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