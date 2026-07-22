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В Британии выступили с необычным предложением по Украине - РИА Новости, 22.07.2026
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22:00 22.07.2026
В Британии выступили с необычным предложением по Украине

Дипломат Прауд предложил отправлять освобожденных британских преступников в ВСУ

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский дипломат Иан Прауд в шутку предложил высылать преступников на Украину.
  • По его словам, это могло бы помочь решить проблему перегруженности британских тюрем и нехватки людей в ВСУ.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Британский дипломат Иан Прауд в шутку предложил высылать на Украину преступников, которых лондонские власти планируют освободить из-за перегруженности тюрем.
"Может быть, если в Великобритании не хватает мест за решеткой, мы могли бы отправлять заключенных на Украину? Им нужны люди, а Лондон сэкономит деньги", — пошутил он в соцсети X.
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Ранее издание Daily Star сообщило, что около 2,5 тысячи заключенных, в том числе более ста насильников, будут освобождены из британских тюрем из-за их перегрузки.
В январе газета Sun писала, что британские власти за год освободили досрочно 48,9 тысячи заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах — в рамках экстренной схемы их выпустили, когда они отбыли 40% своего срока. В министерстве юстиции ранее признали, что более ста заключенных в год выпускаются на свободу по ошибке в Англии и Уэльсе.
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