В Британии выступили с необычным предложением по Украине

Ранее издание Daily Star сообщило, что около 2,5 тысячи заключенных, в том числе более ста насильников, будут освобождены из британских тюрем из-за их перегрузки.

В январе газета Sun писала, что британские власти за год освободили досрочно 48,9 тысячи заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах — в рамках экстренной схемы их выпустили, когда они отбыли 40% своего срока. В министерстве юстиции ранее признали, что более ста заключенных в год выпускаются на свободу по ошибке в Англии и Уэльсе.