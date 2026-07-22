В Британии выступили с необычным предложением по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский дипломат Иан Прауд в шутку предложил высылать преступников на Украину.
- По его словам, это могло бы помочь решить проблему перегруженности британских тюрем и нехватки людей в ВСУ.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Британский дипломат Иан Прауд в шутку предложил высылать на Украину преступников, которых лондонские власти планируют освободить из-за перегруженности тюрем.
"Может быть, если в Великобритании не хватает мест за решеткой, мы могли бы отправлять заключенных на Украину? Им нужны люди, а Лондон сэкономит деньги", — пошутил он в соцсети X.
Ранее издание Daily Star сообщило, что около 2,5 тысячи заключенных, в том числе более ста насильников, будут освобождены из британских тюрем из-за их перегрузки.
В январе газета Sun писала, что британские власти за год освободили досрочно 48,9 тысячи заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах — в рамках экстренной схемы их выпустили, когда они отбыли 40% своего срока. В министерстве юстиции ранее признали, что более ста заключенных в год выпускаются на свободу по ошибке в Англии и Уэльсе.