Цена нефти марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть растут более чем на 3%.
- Стоимость барреля марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель впервые с 11 июня.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут более чем на 3% в среду, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель впервые с 11 июня, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.36 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,38% относительно предыдущего закрытия - до 94,09 доллара за баррель. Показатель впервые с 11 июня поднялся выше 94 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 3,39% - до 87,2 доллара за баррель.
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19 июля, 08:00