На Кубани число поврежденных из-за ночной атаки БПЛА домов возросло до 16

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за ночной атаки БПЛА на Краснодар повреждено 16 домовладений.
- Подтверждены повреждения десяти частных и шести многоквартирных домов.
КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Количество поврежденных из-за ночной атаки БПЛА на Краснодар домовладений увеличилось до 16, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В настоящее время подтверждены повреждения десяти частных и шести многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
В городе продолжают работать комиссии по оценке ущерба.