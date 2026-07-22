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На Кубани число поврежденных из-за ночной атаки БПЛА домов возросло до 16 - РИА Новости, 22.07.2026
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На Кубани число поврежденных из-за ночной атаки БПЛА домов возросло до 16

Число поврежденных из-за атаки БПЛА на Краснодар домовладений увеличилось до 16

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за ночной атаки БПЛА на Краснодар повреждено 16 домовладений.
  • Подтверждены повреждения десяти частных и шести многоквартирных домов.
КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Количество поврежденных из-за ночной атаки БПЛА на Краснодар домовладений увеличилось до 16, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В настоящее время подтверждены повреждения десяти частных и шести многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
В городе продолжают работать комиссии по оценке ущерба.
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