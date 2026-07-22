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В Краснодаре шесть пострадавших при атаке БПЛА получили амбулаторную помощь - РИА Новости, 22.07.2026
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08:49 22.07.2026 (обновлено: 09:08 22.07.2026)
В Краснодаре шесть пострадавших при атаке БПЛА получили амбулаторную помощь

В Краснодаре 6 пострадавших при атаке БПЛА получили помощь амбулаторно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА на логистический центр в Краснодаре пострадало шесть человек.
  • Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Шесть пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Краснодаре получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Еще 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарРоссияКраснодарский крайАлексей Кузнецов
 
 
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