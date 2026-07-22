В Краснодаре шесть пострадавших при атаке БПЛА получили амбулаторную помощь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке БПЛА на логистический центр в Краснодаре пострадало шесть человек.
- Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Шесть пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Краснодаре получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Еще 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников.
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22 июня 2022, 17:18