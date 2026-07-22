Боец рассказал как ВС России сбивают БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные перехватывают видеосигнал беспилотников противника для определения их высоты и направления.

Цели поражаются с помощью дрона-перехватчика «Елка».

За неделю военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более десяти разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении.

БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Российские военные перехватывают видеосигнал беспилотников противника, чтобы определить их высоту и направление, после чего поражают цели с помощью дрона-перехватчика "Елка", рассказал РИА Новости командир взвода мобильных огневых групп с позывным Моряк.

"Для определения местонахождения дрона противника перехватываем их видеосигнал, что помогает нам определить примерную высоту и направление полета. Как только БПЛА входит в зону нашей работы, поражаем его с помощью зенитного дрона "Елка", — сказал военный.

Он отметил, что ежедневно подразделения радиоэлектронной борьбы, пункты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы, а также расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем контролируют воздушное пространство и сбивают БПЛА ВСУ

По его словам, за неделю военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" уничтожили более десяти разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении.