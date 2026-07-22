Боец рассказал как ВС России сбивают БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные перехватывают видеосигнал беспилотников противника для определения их высоты и направления.
- Цели поражаются с помощью дрона-перехватчика «Елка».
- За неделю военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более десяти разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Российские военные перехватывают видеосигнал беспилотников противника, чтобы определить их высоту и направление, после чего поражают цели с помощью дрона-перехватчика "Елка", рассказал РИА Новости командир взвода мобильных огневых групп с позывным Моряк.
"Для определения местонахождения дрона противника перехватываем их видеосигнал, что помогает нам определить примерную высоту и направление полета. Как только БПЛА входит в зону нашей работы, поражаем его с помощью зенитного дрона "Елка", — сказал военный.
Он отметил, что ежедневно подразделения радиоэлектронной борьбы, пункты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы, а также расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем контролируют воздушное пространство и сбивают БПЛА ВСУ.
По его словам, за неделю военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" уничтожили более десяти разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении.
Командир пояснил, что система противодействия различным типам беспилотников лишает противника возможности наводить удары по гражданской инфраструктуре и вести разведку. Для борьбы с дронами используются современные станции РЭБ, средства ПВО и стрелковое оружие, подчеркнул Моряк.