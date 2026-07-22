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Пять человек обратились к медикам после атаки БПЛА на Ставрополье - РИА Новости, 22.07.2026
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06:32 22.07.2026
Пять человек обратились к медикам после атаки БПЛА на Ставрополье

Пять человек обратились к медикам после атаки БПЛА на склад на Ставрополье

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Невинномысске на Ставрополье произошел пожар на складском комплексе из-за атаки БПЛА.
  • Пять человек обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пять человек обратились к медикам после пожара из-за атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске на Ставрополье, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ранее в среду губернатор сообщал, что складской комплекс загорелся на окраине Невинномысска в Ставропольском крае вследствие атаки БПЛА, есть двое пострадавших.
"По состоянию на 05.50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНевинномысскСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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