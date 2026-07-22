Пять человек обратились к медикам после атаки БПЛА на Ставрополье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Невинномысске на Ставрополье произошел пожар на складском комплексе из-за атаки БПЛА.
- Пять человек обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пять человек обратились к медикам после пожара из-за атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске на Ставрополье, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ранее в среду губернатор сообщал, что складской комплекс загорелся на окраине Невинномысска в Ставропольском крае вследствие атаки БПЛА, есть двое пострадавших.
"По состоянию на 05.50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".