При атаке БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани.

Ранее оперштаб региона сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, также сообщалось, что фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре.