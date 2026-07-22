При атаке БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре складской комплекс загорелся в результате падения беспилотников.
- При падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани.
Ранее оперштаб региона сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, также сообщалось, что фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре.
"По уточненной информации, при падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".