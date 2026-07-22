Краткий пересказ от РИА ИИ
- На окраине Невинномысска в Ставропольском крае загорелся складской комплекс вследствие атаки БПЛА.
- Есть двое пострадавших, им оказывается необходимая медпомощь, угрозы жизни нет.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Ставропольском крае из-за атаки ВСУ произошел пожар на складском комплексе, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс", — написал он на платформе "Макс".
По оперативной информации, пострадали два человека. Им оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет. На месте работают пожарные и другие экстренные службы.
В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.