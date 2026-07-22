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В Краснодаре из-за падения БПЛА загорелся складской комплекс - РИА Новости, 22.07.2026
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05:07 22.07.2026 (обновлено: 10:33 22.07.2026)
В Краснодаре из-за падения БПЛА загорелся складской комплекс

В Краснодаре и Армавире из-за атаки БПЛА произошли возгорания на предприятиях

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре загорелся складской комплекс в результате падения беспилотников.
  • В Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников.
"В результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплекс", — говорится в сообщении оперштаба Кубани на платформе "Макс".
Также обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий.
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