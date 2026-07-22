Фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома в Краснодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре.
- Обломки БПЛА в станице Динской попали в два частных дома.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре, предварительно, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.
"В Краснодаре и Динском районе обломки БПЛА повредили жилые дома... В Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В оперштабе добавили, что обломки БПЛА в станице Динской попали в два частных дома.
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