Фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома в Краснодаре

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре, предварительно, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.

В оперштабе добавили, что обломки БПЛА в станице Динской попали в два частных дома.