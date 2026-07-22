Силы ПВО отражают налет БПЛА на Невинномысск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО отражают налет беспилотников на промзону Невинномысска в Ставропольском крае.
- Несколько БПЛА уже сбиты, режим беспилотной опасности продолжает действовать по всему Ставрополью.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силы ПВО отражают налет беспилотников на промзону Невинномысска в Ставропольском крае, сбиты уже несколько БПЛА, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска. Сбиты уже несколько БПЛА", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать по всему Ставрополью.
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