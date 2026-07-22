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Силы ПВО отражают налет БПЛА на Невинномысск - РИА Новости, 22.07.2026
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03:39 22.07.2026 (обновлено: 10:44 22.07.2026)
Силы ПВО отражают налет БПЛА на Невинномысск

Силы ПВО сбили несколько БПЛА ВСУ в Ставропольском крае

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО отражают налет беспилотников на промзону Невинномысска в Ставропольском крае.
  • Несколько БПЛА уже сбиты, режим беспилотной опасности продолжает действовать по всему Ставрополью.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силы ПВО отражают налет беспилотников на промзону Невинномысска в Ставропольском крае, сбиты уже несколько БПЛА, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска. Сбиты уже несколько БПЛА", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать по всему Ставрополью.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНевинномысскСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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