Армия Кувейта заявила, что системы ПВО страны ведут перехват БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Системы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку беспилотников противника.
- Любые слышимые взрывы являются результатом работы ПВО.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что системы противовоздушной обороны страны отражают атаку беспилотников противника.
"Кувейтские силы противовоздушной обороны в данный момент реагируют на угрозу дронов противника", - говорится в сообщении генштаба в соцсети X.
Согласно заявлению, любые взрывы, которые могут быть слышны, - это результат работы ПВО.