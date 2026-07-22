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Фашисты летом 1941 года сбросили на Москву свыше 500 фугасных бомб - РИА Новости, 22.07.2026
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07:32 22.07.2026 (обновлено: 10:01 22.07.2026)
Фашисты летом 1941 года сбросили на Москву свыше 500 фугасных бомб

РИА Новости: фашисты летом 1941 года сбросили на Москву свыше 500 фугасных бомб

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкЛучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы
Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкие бомбардировщики в июле — августе 1941 года совершили 24 налета на Москву.
  • Было сброшено 531 фугасная бомба и около 37 тысяч зажигательных бомб.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Немецкие бомбардировщики в июле-августе 1941 года совершили 24 налета и сбросили на Москву более 500 фугасных бомб и почти 40 тысяч зажигательных бомб, рассказали РИА Новости в Росархиве.
Документы Главного управления местной противовоздушной обороны (ГУ МПВО) НКВД СССР хранятся в Российском государственном военном архиве (РГВА). Среди них оперативные сводки и донесения о налетах авиации противника на Москву в июле-августе 1941 года.
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"Согласно сводке о результате вражеских авианалетов на город Москву с 21 июля по 22 августа 1941 года, за месяц противник совершил 23 ночных и один дневной налет на Москву, из них 19 сопровождались бомбардировками. Были сброшены 531 фугасная бомба и около 37 тысяч зажигательных бомб", - отметили в Росархиве.
День защитников неба Москвы, установленный в память успешного отражения первого вражеского авианалета на столицу в ходе Великой Отечественной войны, осуществленного 22 июля 1941 года, ежегодно отмечается 22 июля. Идея отмечать годовщину первого авианалета на Москву принадлежала народному артисту СССР Юрию Никулину, который в годы войны был сержантом войск противовоздушной обороны.
Первая сводка о результатах воздушного налета на Москву говорит о том, что воздушная тревога была объявлена 21 июля 1941 года в 22 часа 08 минут, отбой воздушной тревоги – 22 июля 1941 г. в 3 часа 55 минут. "В налете на Москву 21 июля одновременно участвовало 150 самолетов. Более 100 человек погибли, 662 были ранены, повреждения получили дома, предприятия, объекты городской инфраструктуры", - сообщили в Росархиве.
Следующий налет авиации противника на Москву был совершен уже вечером 22 июля 1941 года. Воздушная тревога была объявлена в 19 часов 30 минут, отбой воздушной тревоги – в 20 часов 22 минуты. "Во время второго воздушного налета на Москву были сброшены 123 фугасные бомбы, 4960 зажигательных бомб. Погибли 254 человека", - говорится в сводке.
В ночь с 23 на 24 июля 1941 года германская авиация вновь пыталась совершить налет на Москву. "Сигнал воздушной тревоги по городу был объявлен в 21 час 47 минут. "Благодаря успешным действиям нашей истребительной авиации и зенитной артиллерии на подступах к городу самолетам противника до 24 часов 20 минут не удавалось поразить цель. С 24 часов 20 минут к Москве прорывались лишь отдельные самолеты. Сигнал отбоя воздушной тревоги был подан в 3 часа 15 минут 24 июля 1941 года", - рассказали в архиве.
Работы по ликвидации последствий воздушных нападений на Москву стали проводиться уже с 22 июля 1941 года, в них участвовали не только военные, но и жители города.
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