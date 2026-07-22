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Блогера Наки* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 22.07.2026
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21:17 22.07.2026
Блогера Наки* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

РИА Новости: блогер Наки оштрафован на 40 тыс руб за нарушение правил иноагента

Блогер Майкл Наки*
Блогер Майкл Наки* - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Блогер Майкл Наки*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Басманный суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки* на 40 тысяч рублей.
  • Майкл Наки* признан виновным в непредоставлении или несвоевременном представлении отчетности о своей деятельности как иноагента.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки*, признанного иноагентом, на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетности о своей деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Наки* признали виновным в непредоставлении или несвоевременном представлении в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ).
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"Басманный районный суд города Москвы… назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщили в инстанции.
Ранее РИА Новости сообщало, что ГСУ СК Москвы завершил расследование уголовного дела блогера-иноагента Наки*, обвиняемого в призывах к деятельности против безопасности России. По версии следствия, он разместил видео на своем канале, содержащее такие призывы.
Кроме того, ранее Наки* уже был осужден на 11 лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.
Минюст внес блогера в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года, он заочно арестован и объявлен в розыск.
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