Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов уничтожили 80 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 80 украинских беспилотников, сообщило в среду Минобороны России.
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"В течение дня в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18