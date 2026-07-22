Силы ПВО за 12 часов уничтожили 80 украинских беспилотников.

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"В течение дня в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.