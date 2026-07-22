В Курской области за сутки сбили 111 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 111 украинских беспилотников различного типа.

ВСУ 124 раза применили артиллерию по отселенным районам региона.

В результате атак повреждены автомобили, крыша, окно и чердак домовладения, но пострадавших и погибших нет.

КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 111 украинских беспилотников различного типа, 124 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, пострадавших и погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 21 июля до 09.00 22 июля сбито 111 вражеских беспилотников различного типа. 124 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в селе Макеево Рыльского района повреждены два автомобиля. В селе Белица Беловского района повреждены крыша, окно и чердак домовладения. В поселке Хомутовка Хомутовского района повреждены автомобиль и забор", - уточнил губернатор.