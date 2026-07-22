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В Курской области за сутки сбили 111 беспилотников - РИА Новости, 22.07.2026
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09:45 22.07.2026
В Курской области за сутки сбили 111 беспилотников

В Курской области за сутки сбили 111 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 111 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 124 раза применили артиллерию по отселенным районам региона.
  • В результате атак повреждены автомобили, крыша, окно и чердак домовладения, но пострадавших и погибших нет.
КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 111 украинских беспилотников различного типа, 124 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, пострадавших и погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 21 июля до 09.00 22 июля сбито 111 вражеских беспилотников различного типа. 124 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Макеево Рыльского района повреждены два автомобиля. В селе Белица Беловского района повреждены крыша, окно и чердак домовладения. В поселке Хомутовка Хомутовского района повреждены автомобиль и забор", - уточнил губернатор.
По словам Хинштейна, погибших и пострадавших нет.
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