Над Смоленской областью сбили беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Смоленской области уничтожен один украинский беспилотник.
- Пострадавших и повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Один украинский беспилотник уничтожен над территорией Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
"За прошедшую ночь силами Министерства обороны России над территорией Смоленской области сбит один украинский БПЛА", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что пострадавших среди населения нет, повреждений зданий и объектов инфраструктуры тоже не наблюдается.
Как сообщало Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских дронов над акваториями Азовского и Черного морей и российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18