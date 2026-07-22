Над Смоленской областью сбили беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ Над территорией Смоленской области уничтожен один украинский беспилотник.

Пострадавших и повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет.

БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Один украинский беспилотник уничтожен над территорией Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"За прошедшую ночь силами Министерства обороны России над территорией Смоленской области сбит один украинский БПЛА", - говорится в сообщении

Губернатор уточнил, что пострадавших среди населения нет, повреждений зданий и объектов инфраструктуры тоже не наблюдается.