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Над Смоленской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 22.07.2026
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09:16 22.07.2026
Над Смоленской областью сбили беспилотник

Над территорией Смоленской области сбили беспилотник

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО
Учения войск ПВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Учения войск ПВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Смоленской области уничтожен один украинский беспилотник.
  • Пострадавших и повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Один украинский беспилотник уничтожен над территорией Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
"За прошедшую ночь силами Министерства обороны России над территорией Смоленской области сбит один украинский БПЛА", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что пострадавших среди населения нет, повреждений зданий и объектов инфраструктуры тоже не наблюдается.
Как сообщало Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских дронов над акваториями Азовского и Черного морей и российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черное море
 
 
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