Над Рязанской областью ночью сбили два украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два БПЛА сбили над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
- В течение ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе над территорией Рязанской области.
РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Два БПЛА сбили за ночь над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией региона сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".