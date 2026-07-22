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Над Рязанской областью ночью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 22.07.2026
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09:14 22.07.2026
Над Рязанской областью ночью сбили два украинских беспилотника

Над Рязанской областью ночью сбили два украинских БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два БПЛА сбили над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
  • В течение ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе над территорией Рязанской области.
РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Два БПЛА сбили за ночь над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией региона сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияРязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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