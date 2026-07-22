Бензин в США резко подорожал на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цены на бензин в США выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
- Средняя цена одного галлона бензина Regular достигла 4,0600 доллара, при этом в Калифорнии топливо подорожало до 5,5450 доллара за галлон.
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Цены на бензин в США существенно выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись со статистикой.
За сутки средняя цена одного галлона (3,8 литра) самой популярной марки Regular (аналог АИ-92) поднялась более, чем на 4 цента и достигла 4,0600 доллара или 83,92 рубля за литр. При этом недельный рост составил 17 центов.
Почти в 20 штатах цена на бензин превышает среднюю по стране. Лидером же в этом плане остается Калифорния, где топливо подорожало до 5,5450 доллара за галлон или 114,62 рубля за литр. В штатах Вашингтон и Гавайи этот показатель также выше 5 долларов.
Самым дешевым бензин остается в Индиане – 3,4650 доллара за галлон или 71,62 рубля за литр.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.