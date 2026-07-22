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Бензин в США резко подорожал на фоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.07.2026
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15:58 22.07.2026
Бензин в США резко подорожал на фоне конфликта на Ближнем Востоке

РИА Новости: цены на бензин в США за сутки выросли на четыре цента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цены на бензин в США выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
  • Средняя цена одного галлона бензина Regular достигла 4,0600 доллара, при этом в Калифорнии топливо подорожало до 5,5450 доллара за галлон.
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Цены на бензин в США существенно выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись со статистикой.
За сутки средняя цена одного галлона (3,8 литра) самой популярной марки Regular (аналог АИ-92) поднялась более, чем на 4 цента и достигла 4,0600 доллара или 83,92 рубля за литр. При этом недельный рост составил 17 центов.
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Почти в 20 штатах цена на бензин превышает среднюю по стране. Лидером же в этом плане остается Калифорния, где топливо подорожало до 5,5450 доллара за галлон или 114,62 рубля за литр. В штатах Вашингтон и Гавайи этот показатель также выше 5 долларов.
Самым дешевым бензин остается в Индиане – 3,4650 доллара за галлон или 71,62 рубля за литр.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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