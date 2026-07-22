Бензин в США резко подорожал на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ Цены на бензин в США выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Средняя цена одного галлона бензина Regular достигла 4,0600 доллара, при этом в Калифорнии топливо подорожало до 5,5450 доллара за галлон.

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Цены на бензин в США существенно выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись со статистикой.

За сутки средняя цена одного галлона (3,8 литра) самой популярной марки Regular (аналог АИ-92) поднялась более, чем на 4 цента и достигла 4,0600 доллара или 83,92 рубля за литр. При этом недельный рост составил 17 центов.

Почти в 20 штатах цена на бензин превышает среднюю по стране. Лидером же в этом плане остается Калифорния , где топливо подорожало до 5,5450 доллара за галлон или 114,62 рубля за литр. В штатах Вашингтон и Гавайи этот показатель также выше 5 долларов.

Самым дешевым бензин остается в Индиане – 3,4650 доллара за галлон или 71,62 рубля за литр.