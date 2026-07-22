Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде возобновили выплаты за автомобили, разбитые ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 22.07.2026
В Белгороде возобновили выплаты за автомобили, разбитые ВСУ

Шуваев: белгородские власти возобновили выплаты за разбитые ВСУ автомобили

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ в Белгороде
Последствия обстрела ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела ВСУ в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Белгородской области возобновили выплаты компенсаций владельцам автомобилей, поврежденных в результате атак ВСУ.
  • Средства для выплат предоставил крупный социально ответственный бизнес.
  • На сегодняшний день компенсации уже получили владельцы 38 автомобилей на общую сумму порядка 5 миллионов рублей.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Власти Белгородской области возобновили выплаты компенсаций владельцам автомобилей, поврежденных в результате атак ВСУ, источником средств стал крупный бизнес, рассказал врио губернатора Александр Шуваев.
"Хочу сообщить, что мы в Белгородской области возобновили выплату компенсаций за поврежденные из-за атак ВСУ автомобили. Ранее такие выплаты предоставлялись из средств регионального внебюджетного фонда, но затем были приостановлены — фонд исчерпал предусмотренные средства. Сейчас по моему поручению этот вопрос уже решен: создан новый фонд, средства в который направил крупный социально ответственный бизнес", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и двум округам
Вчера, 12:55
Он уточнил, что на сегодняшний день выплаты уже начались. Компенсации получили владельцы 38 автомобилей на общую сумму порядка 5 миллионов рублей. Власти актуализируют списки тех, кто ожидал получения положенных средств. Эта работа идет во всех муниципалитетах области. Врио губернатора поручил докладывать ему о ходе работы еженедельно.
Для контроля за предоставлением и расходованием средств создана специальная рабочая группа, обратил внимание Шуваев. Он заверил, что выплаты обязательно будут продолжены в полном объеме.
"Благодарю предпринимателей, которые не остались в стороне и поддержали жителей нашего приграничья. Для нас это реальная поддержка", — отметил врио губернатора.
Как сообщал экс-губернатор Вячеслав Гладков, с начала СВО власти выплатили 4 миллиарда рублей внебюджетных средств за 18,5 тысячи поврежденных из-за атак ВСУ автомобилей. По данным на апрель этого года, в работе оставались еще порядка 2,5 тысячи заявлений жителей.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Шесть белгородцев, пострадавших от ударов ВСУ, перевезут в Москву
Вчера, 09:58
 
Белгородская областьБелгородАлександр Шуваев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала