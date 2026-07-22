В Белгороде возобновили выплаты за автомобили, разбитые ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Белгородской области возобновили выплаты компенсаций владельцам автомобилей, поврежденных в результате атак ВСУ.

Средства для выплат предоставил крупный социально ответственный бизнес.

На сегодняшний день компенсации уже получили владельцы 38 автомобилей на общую сумму порядка 5 миллионов рублей.

БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Власти Белгородской области возобновили выплаты компенсаций владельцам автомобилей, поврежденных в результате атак ВСУ, источником средств стал крупный бизнес, рассказал врио губернатора Александр Шуваев.

"Хочу сообщить, что мы в Белгородской области возобновили выплату компенсаций за поврежденные из-за атак ВСУ автомобили. Ранее такие выплаты предоставлялись из средств регионального внебюджетного фонда, но затем были приостановлены — фонд исчерпал предусмотренные средства. Сейчас по моему поручению этот вопрос уже решен: создан новый фонд, средства в который направил крупный социально ответственный бизнес", - написал Шуваев в Telegram-канале

Он уточнил, что на сегодняшний день выплаты уже начались. Компенсации получили владельцы 38 автомобилей на общую сумму порядка 5 миллионов рублей. Власти актуализируют списки тех, кто ожидал получения положенных средств. Эта работа идет во всех муниципалитетах области. Врио губернатора поручил докладывать ему о ходе работы еженедельно.

Для контроля за предоставлением и расходованием средств создана специальная рабочая группа, обратил внимание Шуваев. Он заверил, что выплаты обязательно будут продолжены в полном объеме.

"Благодарю предпринимателей, которые не остались в стороне и поддержали жителей нашего приграничья. Для нас это реальная поддержка", — отметил врио губернатора.