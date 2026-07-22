ВС России поразили батарею берегового ракетного комплекса под Одессой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили батарею берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ в населенном пункте Ковалевка в Одесской области Украины.
- Российские войска продолжили нанесение ударов по портам Украины и военным объектам в Одесской области.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили в населенном пункте Ковалевка в Одесской области Украины батарею берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ, сообщило Минобороны России.
"В населенном пункте Ковалевка (поражена - ред) батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18