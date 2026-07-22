Бастрыкин поручил доложить о расследовании ЧП с внуком Донцовой

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела после нападения собаки на семилетнего ребенка в подмосковной деревне Дубцы, сообщили в СК РФ.