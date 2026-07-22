Бастрыкин поручил доложить о расследовании ЧП с внуком Донцовой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Дубцы собака породы акита-ину напала на семилетнего внука Донцовой, мальчик получил рану головы.
- Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
- Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела после нападения собаки на семилетнего ребенка в подмосковной деревне Дубцы, сообщили в СК РФ.
По данным следствия, во вторник в деревне Дубцы мужчина выгуливал собаку породы акита-ину без намордника, в какой-то момент собака напала на ребенка, мальчик получил рану головы, ему оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Ранее российская писательница Дарья Донцова сообщила в своем Telegram-канале, что на ее семилетнего внука в деревне Дубцы напала соседская собака, мальчика спас случайный прохожий.
"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".