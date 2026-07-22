Аналитики ожидают паузы в снижении ключевой ставки в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозирует, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%.

Инфляция в России в июне увеличилась в месячном выражении до 0,87%, а в годовом — до 6,02%.

Ценовые ожидания предприятий в России в июле выросли впервые за пять месяцев снижения, а инфляционные ожидания населения на год вперед повысились до 14,7%.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк России в эту пятницу впервые за год сохранит ключевую ставку - она останется на уровне 14,25%, прогнозирует большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. При этом часть из них допускает и снижение "ключа", но минимальным шагом - до 14%.

Регулятор последовательно смягчает денежно-кредитную политику (ДКП) с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В июне Банк России снизил "ключ" девятый раз подряд - до 14,25%, сделав шаг в 0,25 процентного пункта. Президент России Владимир Путин 14 июля отметил, что дальнейшее снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в середине июля говорил, что повышать ключевую ставку на фоне ситуации с топливом было бы неправильно.

Прогнозы аналитиков

Все опрошенные РИА Новости аналитики ожидают, что регулятор возьмет паузу в смягчении ДКП на фоне ускорения инфляции, роста ценовых ожиданий бизнеса в июле и неопределенности в отношении бюджетной политики. При этом несколько аналитиков допускают альтернативу - снижение "ключа" до 14%.

По данным Росстата, инфляция в России в июне увеличилась в месячном выражении до 0,87% (в мае - 0,17%), в годовом - до 6,02% (в мае - 5,31%). Банк России уточнял, что на это повлияли разовые факторы. При этом показатели устойчивой инфляции по сравнению с маем преимущественно возросли, указывал регулятор.

Ценовые ожидания предприятий в России в июле выросли впервые за пять месяцев снижения - на 4,4 процентного пункта, до 20,2%. При этом их ожидания относительно роста цен в ближайшие три месяца выросли до 5,8% (в июне - 4,3%). Инфляционные ожидания населения на год вперед в июле повысились до 14,7%. В июне они снизились до 12,4% - уровня июля 2024 года.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в начале июля сообщил, что регулятор сохраняет умеренно мягкий сигнал по дальнейшим шагам по ставке: будет оценивать целесообразность ее снижения на ближайших заседаниях. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что риторика ЦБ в пятницу станет более осторожной, а сигнал может смениться на нейтральный.

"Мы ждем выбора "на тоненького" между снижением на 0,25 процентного пункта и паузой в смягчении ДКП. Причем сейчас тот нечастый случай, когда есть сильные аргументы за оба варианта. Но, как и на чемпионате мира, - победитель у финала кто-то один", - отметил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Согласен с ним управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко. При этом наиболее вероятным он считает приостановление цикла снижения ставки. Регулятор обращает внимание на бюджетные риски, ситуацию с топливом и ускорение инфляции, перечисляет он. Васильев также обращает внимание на сохраняющуюся напряженность на рынке труда: рост зарплат хоть и замедлился, но продолжает опережать рост производительности труда.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в середине июня отметила, что пространство для дальнейшего смягчения ДКП сузилось. При этом регулятор по-прежнему его видит, заявила она в начале июля. Зампред ЦБ Алексей Заботкин не стал давать дополнительный сигнал по ставке. Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров считает, что регулятор возьмет паузу в июле и сентябре. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов заглядывает дальше - ждет паузу в цикле снижения ставки до конца года.

Старший стратег по процентным ставкам и долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин считает, что инфляционные риски к четвертому кварталу станут менее острыми и регулятор в октябре-декабре сможет вернуться к шагу снижения в 0,25 процентного пункта. По его оценке, прогноз ключевой ставки на конец года составит 13,75%.