Мужчина, евший бананы на опоре ЛЭП в Приморье, снова сбежал из психбольницы

Краткий пересказ от РИА ИИ Приморец, сбежавший из психбольницы, повторно сбежал от медиков и был задержан полицией.

Мужчину задержали в аэропорту города Артема Приморского края и собираются отправить обратно в психбольницу.

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Приморец, сбежавший из психбольницы и снимавший видео с поеданием бананов на вершине опоры ЛЭП, второй раз сбежал от медиков и снова был задержан, сообщили РИА Новости в УМВД по Приморскому краю.

Мужчина, сбежавший из клиники и взбиравшийся на опоры ЛЭП, фонарные столбы и публиковавший видео со своими экстремальными выходками в соцсетях, после чего его задержала полиция и вернула врачам, сообщил подписчикам своей страницы в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что он снова сбежал. Также приморец добавил, что после второго побега его задержали в аэропорту в городе Артеме Приморского края и собираются отправить обратно в психбольницу.

"Задерживал линейный отдел полиции", – подтвердили агентству информацию в УМВД по Приморскому краю.

В июне полиция сообщала, что житель Приморья по решению суда должен был пройти лечение в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь. Отмечалось, что у него тяжелое психическое расстройство. Однако пациент самовольно покинул больницу и перестал появляться на приемах.

После этого мужчина начал выкладывать видео, в которых он без страховки сидел на вершине опоры ЛЭП, не держась за нее даже руками, и взбирался на фонарный столб, выполняя физические упражнения на верхней его части. Тогда приморца задержали и снова отправили в учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.