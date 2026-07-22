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Мужчина, евший бананы на опоре ЛЭП в Приморье, снова сбежал из психбольницы - РИА Новости, 22.07.2026
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10:07 22.07.2026
Мужчина, евший бананы на опоре ЛЭП в Приморье, снова сбежал из психбольницы

Евший бананы на опоре ЛЭП в Приморье мужчина снова сбежал из психбольницы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приморец, сбежавший из психбольницы, повторно сбежал от медиков и был задержан полицией.
  • Мужчину задержали в аэропорту города Артема Приморского края и собираются отправить обратно в психбольницу.
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Приморец, сбежавший из психбольницы и снимавший видео с поеданием бананов на вершине опоры ЛЭП, второй раз сбежал от медиков и снова был задержан, сообщили РИА Новости в УМВД по Приморскому краю.
Мужчина, сбежавший из клиники и взбиравшийся на опоры ЛЭП, фонарные столбы и публиковавший видео со своими экстремальными выходками в соцсетях, после чего его задержала полиция и вернула врачам, сообщил подписчикам своей страницы в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что он снова сбежал. Также приморец добавил, что после второго побега его задержали в аэропорту в городе Артеме Приморского края и собираются отправить обратно в психбольницу.
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"Задерживал линейный отдел полиции", – подтвердили агентству информацию в УМВД по Приморскому краю.
В июне полиция сообщала, что житель Приморья по решению суда должен был пройти лечение в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь. Отмечалось, что у него тяжелое психическое расстройство. Однако пациент самовольно покинул больницу и перестал появляться на приемах.
После этого мужчина начал выкладывать видео, в которых он без страховки сидел на вершине опоры ЛЭП, не держась за нее даже руками, и взбирался на фонарный столб, выполняя физические упражнения на верхней его части. Тогда приморца задержали и снова отправили в учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.
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