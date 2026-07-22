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Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом - РИА Новости, 22.07.2026
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12:50 22.07.2026
Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом

Азаров: Драпатый является стопроцентным бандеровцем и нацистом

© Фото : офис президента УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Украины Азаров считает, что Драпатый, назначенный на пост главнокомандующего ВСУ, является "стопроцентным бандеровцем и нацистом".
  • Азаров выразил мнение, что замена главкому ВСУ Сырского на Драпатого связана со стратегией Запада, нацеленной на дальнейшую нацификацию Украины.
  • Верховная Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, а Зеленский 21 июля заявил о назначении Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо уволенного Сырского.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Назначенный на пост главнокомандующего ВСУ Михаил Драпатый является стопроцентным бандеровцем и нацистом, и в его назначении есть след тактики Запада, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Драпатый - это стопроцентный бандеровец и нацист, он "прославился" жестоким подавлением восстания в Мариуполе, жесточайшим террором", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
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По его мнению, замена главкому ВСУ Александра Сырского на Драпатого связана прежде всего не с протестами в Киеве и других городах Украины, а со стратегией Запада, которая нацелена на дальнейшую нацификацию Украины и усиление влияния нацистов на украинскую политику.
"Дела на фронте идут не очень хорошо, в стране, очевидно, есть недовольство, возможно, через какое-то время выборы придется проводить. Поэтому надо, чтобы везде были расставлены жестокие садисты", - добавил Азаров.
Верховная Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
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