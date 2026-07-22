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Азаров назвал нового главкома ВСУ известной фигурой с точки зрения нацизма - РИА Новости, 22.07.2026
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12:30 22.07.2026
Азаров назвал нового главкома ВСУ известной фигурой с точки зрения нацизма

Азаров назвал главкома ВСУ Драпатого известной фигурой с точки зрения нацизма

© Фото : офис президента УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Украины Азаров заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Драпатый ответственен за подавление восстания в Мариуполе в 2014 году.
  • Азаров также отметил, что Драпатый установил жесточайший карательный режим в Мариуполе и назвал его известной фигурой с точки зрения нацизма.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый является известной фигурой с точки зрения нацизма, он ответственен за подавление восстания в Мариуполе в 2014 году, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Драпатого я помню, еще когда он командовал батальоном и подавлял восстания в Мариуполе, а потом установил жесточайший карательный режим в Мариуполе, если кто-то забыл. Так что Драпатый - известная фигура с точки зрения нацизма", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров тоже в этом деле "не последний человек".
Верховная Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
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