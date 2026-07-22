Азаров назвал нового главкома ВСУ известной фигурой с точки зрения нацизма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр Украины Азаров заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Драпатый ответственен за подавление восстания в Мариуполе в 2014 году.
- Азаров также отметил, что Драпатый установил жесточайший карательный режим в Мариуполе и назвал его известной фигурой с точки зрения нацизма.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый является известной фигурой с точки зрения нацизма, он ответственен за подавление восстания в Мариуполе в 2014 году, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров тоже в этом деле "не последний человек".
Верховная Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.