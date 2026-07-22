"АвтоВАЗ" планирует продать в этом году 15 тысяч коммерческих автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ "АвтоВАЗ" планирует продать 15 тысяч коммерческих автомобилей Lada и SKM в 2026 году и занять 15% рынка LCV.

Модели Lada занимают практически весь объем рынка в подсегменте "компактных LCV", а за январь — май 2026 года этот показатель составил 96%.

На сегодняшний день российский парк легких коммерческих автомобилей насчитывает порядка 4,5 миллиона машин со средним возрастом около 17 лет.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" намерен в 2026 году продать в стране 15 тысяч коммерческих автомобилей Lada и SKM и тем самым занять 15% рынка LCV, сообщила пресс-служба компании.

В инфографике уточняется, что в сегмент коммерческих автомобилей " АвтоВАЗа " включены специальные версии Niva, Largus и Granta, а также коммерческие версии автомобилей SKM M7 и M9.

« "Доля регистраций моделей Lada в сегменте легких коммерческих автомобилей постоянно растет с 2023 года: в 2025-м этот показатель составил 13,2%. В 2026-м планируется достигнуть показателя 15 тысяч зарегистрированных автомобилей, что составляет 15%", - говорится в сообщении компании на платформе "Макс".

Позднее в компании уточнили, что в количественном выражении российский рынок новых легких коммерческих автомобилей за 5 месяцев 2026 года составил примерно 35 тысяч машин. Там добавили, что в подсегменте "компактных LCV" модели Lada занимают практически весь объем рынка, а за январь-май 2026 года этот показатель составил 96%.

В "АвтоВАЗе" подчеркнули, что на сегодняшний день российский парк легких коммерческих автомобилей насчитывает порядка 4,5 миллиона машин, средний возраст которых составляет около 17 лет.

« "Рынку требуется масштабное обновление", - подытожили в компании.