Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" планирует продать в этом году 15 тысяч коммерческих автомобилей - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 22.07.2026
"АвтоВАЗ" планирует продать в этом году 15 тысяч коммерческих автомобилей

"АвтоВАЗ" намерен продать в РФ в 2026 году 15 тысяч коммерческих авто Lada и SKM

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "АвтоВАЗ" планирует продать 15 тысяч коммерческих автомобилей Lada и SKM в 2026 году и занять 15% рынка LCV.
  • Модели Lada занимают практически весь объем рынка в подсегменте "компактных LCV", а за январь — май 2026 года этот показатель составил 96%.
  • На сегодняшний день российский парк легких коммерческих автомобилей насчитывает порядка 4,5 миллиона машин со средним возрастом около 17 лет.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" намерен в 2026 году продать в стране 15 тысяч коммерческих автомобилей Lada и SKM и тем самым занять 15% рынка LCV, сообщила пресс-служба компании.
В инфографике уточняется, что в сегмент коммерческих автомобилей "АвтоВАЗа" включены специальные версии Niva, Largus и Granta, а также коммерческие версии автомобилей SKM M7 и M9.
Производство автомобилей Лада на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Мантуров назвал одну из важнейших задач "АвтоВАЗа"
20 июля, 15:56
«

"Доля регистраций моделей Lada в сегменте легких коммерческих автомобилей постоянно растет с 2023 года: в 2025-м этот показатель составил 13,2%. В 2026-м планируется достигнуть показателя 15 тысяч зарегистрированных автомобилей, что составляет 15%", - говорится в сообщении компании на платформе "Макс".

Позднее в компании уточнили, что в количественном выражении российский рынок новых легких коммерческих автомобилей за 5 месяцев 2026 года составил примерно 35 тысяч машин. Там добавили, что в подсегменте "компактных LCV" модели Lada занимают практически весь объем рынка, а за январь-май 2026 года этот показатель составил 96%.
В "АвтоВАЗе" подчеркнули, что на сегодняшний день российский парк легких коммерческих автомобилей насчитывает порядка 4,5 миллиона машин, средний возраст которых составляет около 17 лет.
Запуск производства обновленной Niva Legend - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленной Niva Legend
20 июля, 14:26
«
"Рынку требуется масштабное обновление", - подытожили в компании.
"АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Продажи новых автомобилей "АвтоВАЗа" выросли в апреле
4 мая, 09:44
 
АвтоТольяттиИжевскАвтоВАЗLada VestaЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала