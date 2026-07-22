СМИ: мошенники продают россиянам несуществующие машины по низким ценам

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники продают несуществующие или проблемные автомобили по заниженным ценам, используя поддельные документы, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Злоумышленники оказывают психологическое давление на покупателей, чтобы подтолкнуть их к быстрому решению и вывести сделку из официального поля.

Эксперт посоветовал проверять документы и отзывы продавца, настаивать на прямом общении и видеопоказе автомобиля, а также проводить финансовые операции только официально.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мошенники продают несуществующие автомобили по заниженным ценам, используя поддельные документы и оказывая психологическое давление на покупателя, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Мошенники получают предоплату за несуществующий или проблемный автомобиль, используя ложные обещания и поддельные документы. Злоумышленники публикуют рекламу в соцсетях, обещая предоставить машину по цене значительно ниже рынка", - сказал Щербаченко NEWS.ru

По словам эксперта, мошенник представляется надежным агентом, перегонщиком или импортером, а при запросе документов отправляет поддельные сканы. Затем в ход идут приемы давления: "цена только сегодня", "машина почти ушла другому", добавил Щербаченко.

При этом злоумышленник уклоняется от прозрачных проверок, чтобы вывести сделку из официального поля и подтолкнуть к быстрому решению, а итогом становится финансовая ловушка - покупателя просят внести предоплату, пояснил эксперт.