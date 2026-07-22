СМИ: мошенники продают россиянам несуществующие машины по низким ценам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники продают несуществующие или проблемные автомобили по заниженным ценам, используя поддельные документы, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
- Злоумышленники оказывают психологическое давление на покупателей, чтобы подтолкнуть их к быстрому решению и вывести сделку из официального поля.
- Эксперт посоветовал проверять документы и отзывы продавца, настаивать на прямом общении и видеопоказе автомобиля, а также проводить финансовые операции только официально.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мошенники продают несуществующие автомобили по заниженным ценам, используя поддельные документы и оказывая психологическое давление на покупателя, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Мошенники получают предоплату за несуществующий или проблемный автомобиль, используя ложные обещания и поддельные документы. Злоумышленники публикуют рекламу в соцсетях, обещая предоставить машину по цене значительно ниже рынка", - сказал Щербаченко NEWS.ru.
По словам эксперта, мошенник представляется надежным агентом, перегонщиком или импортером, а при запросе документов отправляет поддельные сканы. Затем в ход идут приемы давления: "цена только сегодня", "машина почти ушла другому", добавил Щербаченко.
При этом злоумышленник уклоняется от прозрачных проверок, чтобы вывести сделку из официального поля и подтолкнуть к быстрому решению, а итогом становится финансовая ловушка - покупателя просят внести предоплату, пояснил эксперт.
Щербаченко посоветовал проверять документы и отзывы продавца, не верить в огромную выгоду, настаивать на прямом общении и видеопоказе автомобиля, а также проводить финансовые операции только официально.