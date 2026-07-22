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Атомоход "Арктика" заснял медведей, плывущих на льдине - РИА Новости, 22.07.2026
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15:29 22.07.2026
Атомоход "Арктика" заснял медведей, плывущих на льдине

Атомный ледокол «Арктика» снял трех белых медведей на льдине

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Члену экипажа ледокола «Арктика» удалось снять на видео трех белых медведей на льдине.
  • На видео медведи сначала плывут на льдине, а затем погружаются в воду и удаляются.
  • Встреча с белыми медведями в Арктике для экипажей атомных ледоколов не редкость.
МУРМАНСК, 22 июл – РИА Новости. Члену экипажа ледокола "Арктика", который сейчас работает на Северном морском пути, удалось заснять трех плывущих на льдине медведей.
На видео, опубликованном в канале "Атомфлота" на платформе "Макс", можно разглядеть на льдине трех белых медведей – вероятно, это медведица с медвежатами. Сначала они плывут на льдине по морю, а потом погружаются в воду и неспешно удаляются от своего "плавсредства".
"Ледокол идет, а медведи плывут. Не путаем", - прокомментировали в "Атомфлоте" видео третьего помощника капитана головного универсального атомного ледокола "Арктика" ФГУП "Атомф­лот" Николая Ильинова.
Встреча с белыми медведями в Арктике для экипажей атомных ледоколов – не редкость. Довольно часто медведи подходят к самому борту атомохода и с любопытством изучают гигантское судно. Чаще всего такие кадры приходят из Обской губы Карского моря, где медведей заставали во время охоты на нерпу или просто прогуливающимися по белоснежным льдам.
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АрктикаКарское мореАтомфлотПроисшествия
 
 
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