Атомоход "Арктика" заснял медведей, плывущих на льдине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Члену экипажа ледокола «Арктика» удалось снять на видео трех белых медведей на льдине.
- На видео медведи сначала плывут на льдине, а затем погружаются в воду и удаляются.
- Встреча с белыми медведями в Арктике для экипажей атомных ледоколов не редкость.
МУРМАНСК, 22 июл – РИА Новости. Члену экипажа ледокола "Арктика", который сейчас работает на Северном морском пути, удалось заснять трех плывущих на льдине медведей.
На видео, опубликованном в канале "Атомфлота" на платформе "Макс", можно разглядеть на льдине трех белых медведей – вероятно, это медведица с медвежатами. Сначала они плывут на льдине по морю, а потом погружаются в воду и неспешно удаляются от своего "плавсредства".
"Ледокол идет, а медведи плывут. Не путаем", - прокомментировали в "Атомфлоте" видео третьего помощника капитана головного универсального атомного ледокола "Арктика" ФГУП "Атомфлот" Николая Ильинова.
Встреча с белыми медведями в Арктике для экипажей атомных ледоколов – не редкость. Довольно часто медведи подходят к самому борту атомохода и с любопытством изучают гигантское судно. Чаще всего такие кадры приходят из Обской губы Карского моря, где медведей заставали во время охоты на нерпу или просто прогуливающимися по белоснежным льдам.
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