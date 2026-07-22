В Белгородской области два жителя обратились в больницу после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два жителя Белгородской области обратились за медицинской помощью после атак дронов ВСУ.
- Один мужчина получил минно-взрывную травму в селе Безлюдовка, второй — слепое осколочное ранение плеча в Белгороде.
- В результате атак дронов повреждены различные объекты инфраструктуры и частные постройки в нескольких населенных пунктах Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Два жителя Белгородской области обратились в больницы после атак дронов ВСУ в Белгороде и селе Безлюдовка, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
"ВСУ с помощью беспилотников продолжают удары по региону. За медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший при взрыве дрона в селе Безлюдовка Шебекинского округа. В городской больнице №2 г. Белгорода у него диагностировали минно-взрывную травму, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе добавили, что в городскую больницу №2 в Белгороде госпитализирован мужчина, который получил слепое осколочное ранение плеча в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в городе.
По данным штаба, после атак дронов в Шебекино повреждены два частных дома, в поселке Разумное Белгородского округа посечены кузова и стекла четырех автомобилей, в селе Красный Октябрь поврежден автомобиль и окна частного дома, в селе Отрадное — забор и кровля хозпостройки, в селе Бессоновка — гараж и трактор.
В селе Черемошное повреждено складское помещение, в поселке Политотдельский — забор и кузов автомобиля, в селе Кукуевка Валуйского округа — хозпостройка, на дороге Уразово — Герасимовка повреждена кабина грузовика, в селе Доброивановка Грайворонского округа — объект инфраструктуры, в селе Замостье пострадал частный дом, в Грайвороне повреждена машина, добавляет оперштаб.