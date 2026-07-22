В Белгородской области два жителя обратились в больницу после атаки ВСУ

БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Два жителя Белгородской области обратились в больницы после атак дронов ВСУ в Белгороде и селе Безлюдовка, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В селе Черемошное повреждено складское помещение, в поселке Политотдельский — забор и кузов автомобиля, в селе Кукуевка Валуйского округа — хозпостройка, на дороге Уразово — Герасимовка повреждена кабина грузовика, в селе Доброивановка Грайворонского округа — объект инфраструктуры, в селе Замостье пострадал частный дом, в Грайвороне повреждена машина, добавляет оперштаб.