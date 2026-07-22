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В Белгородской области два жителя обратились в больницу после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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17:38 22.07.2026
В Белгородской области два жителя обратились в больницу после атаки ВСУ

Два жителя Белгородской области обратились в больницу после атаки ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два жителя Белгородской области обратились за медицинской помощью после атак дронов ВСУ.
  • Один мужчина получил минно-взрывную травму в селе Безлюдовка, второй — слепое осколочное ранение плеча в Белгороде.
  • В результате атак дронов повреждены различные объекты инфраструктуры и частные постройки в нескольких населенных пунктах Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Два жителя Белгородской области обратились в больницы после атак дронов ВСУ в Белгороде и селе Безлюдовка, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
"ВСУ с помощью беспилотников продолжают удары по региону. За медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший при взрыве дрона в селе Безлюдовка Шебекинского округа. В городской больнице №2 г. Белгорода у него диагностировали минно-взрывную травму, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе добавили, что в городскую больницу №2 в Белгороде госпитализирован мужчина, который получил слепое осколочное ранение плеча в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в городе.
По данным штаба, после атак дронов в Шебекино повреждены два частных дома, в поселке Разумное Белгородского округа посечены кузова и стекла четырех автомобилей, в селе Красный Октябрь поврежден автомобиль и окна частного дома, в селе Отрадное — забор и кровля хозпостройки, в селе Бессоновка — гараж и трактор.
В селе Черемошное повреждено складское помещение, в поселке Политотдельский — забор и кузов автомобиля, в селе Кукуевка Валуйского округа — хозпостройка, на дороге Уразово — Герасимовка повреждена кабина грузовика, в селе Доброивановка Грайворонского округа — объект инфраструктуры, в селе Замостье пострадал частный дом, в Грайвороне повреждена машина, добавляет оперштаб.
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