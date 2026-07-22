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В ДНР из-за атаки ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 22.07.2026
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11:43 22.07.2026
В ДНР из-за атаки ВСУ ранен мирный житель

Приходько: при атаке ВСУ в Горловке ранен мирный житель

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Горловки в ДНР получил ранение в результате атаки украинского беспилотника.
  • В результате налета БПЛА была повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации.
ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Житель Горловки в ДНР получил ранение в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр Иван Приходько.
"Вследствие атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель", – написал он в своем Telegram-канале.
Приходько добавил, что в результате налета БПЛА была также повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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