В "Мираторге" рассказал о состоянии охранника, раненного в ходе атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Климовском районе Брянской области в ходе атаки украинского БПЛА осколками ранен сотрудник охраны АПХ «Мираторг».
- Состояние раненого стабильное, ему оперативно оказали медицинскую помощь.
БРЯНСК, 22 июл – РИА Новости. Состояние раненного в результате атаки ВСУ охранника "Мираторга" в Брянской области стабильное, ему оперативно оказали медицинскую помощь, сообщила пресс-служба компании.
Ранее врио губернатора Егор Ковальчук сообщил, что в Климовском районе в ходе атаки украинского БПЛА осколками ранен сотрудник охраны АПХ "Мираторг".
"Ему оперативно оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - рассказала пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
Отмечается, что компания оказывает пострадавшему всю необходимую поддержку.