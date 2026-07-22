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В "Мираторге" рассказал о состоянии охранника, раненного в ходе атаки ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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11:25 22.07.2026
В "Мираторге" рассказал о состоянии охранника, раненного в ходе атаки ВСУ

Мираторг: состояние раненного из-за атаки ВСУ под Бряском охранника стабильное

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Климовском районе Брянской области в ходе атаки украинского БПЛА осколками ранен сотрудник охраны АПХ «Мираторг».
  • Состояние раненого стабильное, ему оперативно оказали медицинскую помощь.
БРЯНСК, 22 июл – РИА Новости. Состояние раненного в результате атаки ВСУ охранника "Мираторга" в Брянской области стабильное, ему оперативно оказали медицинскую помощь, сообщила пресс-служба компании.
Ранее врио губернатора Егор Ковальчук сообщил, что в Климовском районе в ходе атаки украинского БПЛА осколками ранен сотрудник охраны АПХ "Мираторг".
"Ему оперативно оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - рассказала пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
Отмечается, что компания оказывает пострадавшему всю необходимую поддержку.
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Брянская областьЕгор КовальчукМираторгКлимовский район
 
 
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