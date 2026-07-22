"Экспортный ассистент" подберет меры поддержки под задачи экспортеров

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сервис "Экспортный ассистент" на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") подбирает меры поддержки под задачи каждого экспортера, напоминает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"Экспортный путь каждой компании уникален. Одни делают первые шаги на зарубежных рынках, другие, уже имея опыт поставок, стремятся расширить географию экспорта и ищут новые возможности для масштабирования бизнеса. Универсального сценария выхода на экспорт не существует, поэтому Российский экспортный центр запустил бесплатный сервис "Экспортный ассистент" на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). Он позволяет бизнесу выстраивать индивидуальную траекторию экспортного развития и получать комплексную поддержку: от первых шагов до заключения экспортных контрактов", - говорится в сообщении РЭЦ.

"Сегодня экспортерам важно не просто знать о существовании мер поддержки, а понимать, какие из них действительно помогут решить конкретную задачу бизнеса. Сервис избавляет компании от необходимости самостоятельно разбираться в большом количестве инструментов и сервисов РЭЦ. Это делает меры поддержки более адресными, а путь на внешние рынки более понятным, последовательным и результативным", - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

Эффективность такого подхода подтверждает опыт российского производителя современного электротехнического оборудования "ЭнергоПром-Альянс". После заполнения анкеты в сервисе "Экспортный ассистент" предприятие получило персональную дорожную карту и совместно с выделенным под эту задачу клиентским менеджером определило приоритетные для себя инструменты поддержки.

С прошлого года компания при поддержке сервиса активно развивает экспортное направление - осуществила поставки оборудования в Казахстан, заключила контракты с партнерами из Белоруссии и Армении и продолжает прорабатывать проекты в других странах СНГ.

"Следуя рекомендациям сервиса, мы сосредоточились на поиске потенциальных заказчиков. Нам помогли подобрать партнеров, которые были заинтересованы в нашей продукции и организовали переговоры в рамках бизнес-миссий. Мы приезжали уже на подготовленные встречи с потенциальными партнерами, что значительно повышало эффективность переговоров и помогало быстрее перейти к заключению контрактов", - рассказала руководитель экспортного направления компании "ЭнергоПром-Альянс" Марина Шехтер.

По словам представителя компании, ценность сервиса заключается не только в доступе к отдельным услугам, но и в персональном сопровождении. Эксперты РЭЦ помогают находить перспективные возможности на зарубежных рынках и рекомендуют решения, соответствующие текущим задачам экспортера.

Неважно, делает ли компания первые шаги в экспорте или уже работает на зарубежных рынках, - сервис "Экспортный ассистент" поможет сориентироваться в возможностях и подобрать решения для конкретного бизнеса.