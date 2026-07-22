Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Артельное.
- Артельное находится в Харьковской области.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Артельное в Харьковской области, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Артельное Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18