Мужчина, погибший на предприятии в Армавире, был охранником

КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Погибший на предприятии в Армавире был охранником, главе города Андрею Харченко поручено оказать его родным максимальную поддержку, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В среду оперштаб Кубани сообщал, что в результате падения БПЛА в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий. Позже Кондратьев сообщил, что возгорание в Армавире полностью ликвидировали.