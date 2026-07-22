Мужчина, погибший на предприятии в Армавире, был охранником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на предприятие в Армавире погиб охранник.
- Возгорание на объекте полностью потушили.
КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Погибший на предприятии в Армавире был охранником, главе города Андрею Харченко поручено оказать его родным максимальную поддержку, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Что касается Армавира: на предприятии полностью ликвидировали возгорание. Там погиб охранник. Поручил главе города Андрею Харченко оказать его родным максимальную поддержку. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении Кондратьева в канале на платформе "Макс".
В среду оперштаб Кубани сообщал, что в результате падения БПЛА в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий. Позже Кондратьев сообщил, что возгорание в Армавире полностью ликвидировали.
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