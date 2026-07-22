В Армавире потушили возгорание после падения БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возгорание на предприятии в Армавире, вызванное падением БПЛА, полностью ликвидировано.
- В результате возгорания на предприятии в Армавире погиб охранник.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Возгорание из-за падения БПЛА на предприятии в Армавире полностью ликвидировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В среду оперштаб Кубани сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения БПЛА.
"Что касается Армавира: на предприятии полностью ликвидировали возгорание. Там погиб охранник. Поручил главе города Андрею Харченко оказать его родным максимальную поддержку", - написал Кондратьев в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18