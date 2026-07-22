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В Армавире потушили возгорание после падения БПЛА - РИА Новости, 22.07.2026
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13:48 22.07.2026 (обновлено: 13:53 22.07.2026)
В Армавире потушили возгорание после падения БПЛА

В Армавире потушили возгорание после падения БПЛА на предприятие

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возгорание на предприятии в Армавире, вызванное падением БПЛА, полностью ликвидировано.
  • В результате возгорания на предприятии в Армавире погиб охранник.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Возгорание из-за падения БПЛА на предприятии в Армавире полностью ликвидировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В среду оперштаб Кубани сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения БПЛА.
"Что касается Армавира: на предприятии полностью ликвидировали возгорание. Там погиб охранник. Поручил главе города Андрею Харченко оказать его родным максимальную поддержку", - написал Кондратьев в канале на платформе "Макс".
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