Мэр Нью-Йорка признал, что у города нет полномочий арестовать Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что его администрация не имеет полномочий, чтобы исполнить ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Моя администрация изучила все доступные в рамках применимого законодательства пути, чтобы определить, может ли Нью-Йорк исполнить ордер Международного уголовного суда на арест, если Биньямин Нетаньяху сюда приедет. Очевидно, что у нас нет самостоятельных правовых полномочий для исполнения этого ордера", - заявил Мамдани в видеообращении, выложенном в соцсети X.