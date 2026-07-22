Мэр Нью-Йорка признал, что у города нет полномочий арестовать Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что его администрация не имеет полномочий для исполнения ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что его администрация не имеет полномочий, чтобы исполнить ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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20 июля, 20:50
"Моя администрация изучила все доступные в рамках применимого законодательства пути, чтобы определить, может ли Нью-Йорк исполнить ордер Международного уголовного суда на арест, если Биньямин Нетаньяху сюда приедет. Очевидно, что у нас нет самостоятельных правовых полномочий для исполнения этого ордера", - заявил Мамдани в видеообращении, выложенном в соцсети X.
Мэр также призвал федеральное правительство США исполнить этот ордер.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и израильского экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп полностью исключил возможность задержания премьер-министра Израиля на территории Соединенных Штатов.