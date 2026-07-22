Анохин: на Смоленщине выросла региональная выплата для контрактников

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Единовременную региональную выплату гражданам при заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации повысили в Смоленской области, ее размер составляет 2,1 миллиона рублей, сообщил глава региона Василий Анохин.

"Важно подчеркнуть, что это региональная выплата непосредственно от нашей области. Таким образом, с учетом федеральной составляющей – 400 тысяч рублей, общий размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта теперь составляет 2,5 миллиона рублей", – написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".

Повышенная выплата действует для граждан, заключивших контракт с министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более в период до 31 декабря 2026 года. Она предоставляется в беззаявительном порядке, на основании данных, поступающих из военного комиссариата и пункта отбора.