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Анохин: на Смоленщине выросла региональная выплата для контрактников - РИА Новости, 22.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:27 22.07.2026 (обновлено: 22:47 22.07.2026)
Анохин: на Смоленщине выросла региональная выплата для контрактников

Анохин: в Смоленской области увеличили региональную выплату для контрактников

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин на совещании с главами муниципалитетов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин на совещании с главами муниципалитетов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин на совещании с главами муниципалитетов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Единовременную региональную выплату гражданам при заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации повысили в Смоленской области, ее размер составляет 2,1 миллиона рублей, сообщил глава региона Василий Анохин.
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"Важно подчеркнуть, что это региональная выплата непосредственно от нашей области. Таким образом, с учетом федеральной составляющей – 400 тысяч рублей, общий размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта теперь составляет 2,5 миллиона рублей", – написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".

Повышенная выплата действует для граждан, заключивших контракт с министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более в период до 31 декабря 2026 года. Она предоставляется в беззаявительном порядке, на основании данных, поступающих из военного комиссариата и пункта отбора.
"Считаю приоритетной задачей поддержку бойцов СВО и их родных. В нашем регионе действует 58 бессрочных мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Для родственников всех участников СВО создана специальная платформа "Za Добро". По поручению президента России Владимира Владимировича Путина в Смоленской области работают региональный филиал фонда "Защитники Отечества" и Комитет семей воинов Отечества Смоленской области. Их сотрудники ведут адресную работу с ветеранами СВО и их близкими", – отметил Анохин.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская областьРоссияБезопасность
 
 
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