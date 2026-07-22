Анохин: на Смоленщине выросла региональная выплата для контрактников

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Единовременную региональную выплату гражданам при заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации повысили в Смоленской области, ее размер составляет 2,1 миллиона рублей, сообщил глава региона Василий Анохин.
«
"Важно подчеркнуть, что это региональная выплата непосредственно от нашей области. Таким образом, с учетом федеральной составляющей – 400 тысяч рублей, общий размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта теперь составляет 2,5 миллиона рублей", – написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Повышенная выплата действует для граждан, заключивших контракт с министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более в период до 31 декабря 2026 года. Она предоставляется в беззаявительном порядке, на основании данных, поступающих из военного комиссариата и пункта отбора.
"Считаю приоритетной задачей поддержку бойцов СВО и их родных. В нашем регионе действует 58 бессрочных мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Для родственников всех участников СВО создана специальная платформа "Za Добро". По поручению президента России Владимира Владимировича Путина в Смоленской области работают региональный филиал фонда "Защитники Отечества" и Комитет семей воинов Отечества Смоленской области. Их сотрудники ведут адресную работу с ветеранами СВО и их близкими", – отметил Анохин.