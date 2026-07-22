Турция обсуждает с Россией атаки ВСУ на "Голубой поток", сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анкара и Москва поддерживают контакты по ситуации вокруг атак ВСУ на инфраструктуру газопровода «Голубой поток».
- Компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
- Турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор заявила, что Турции следует предупредить Украину о возможных последствиях атак ВСУ на инфраструктуру газопровода «Голубой поток».
АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Анкара и Москва поддерживают контакты по ситуации вокруг атак ВСУ на инфраструктуру газопровода "Голубой поток", взаимодействие ведется по необходимым каналам связи в закрытом режиме, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Восьмого июля "Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры "Голубого" и "Турецкого потоков", сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По этой теме контакты с российской стороной ведутся по необходимым каналам связи в закрытом режиме", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о координации действий после атак ВСУ на инфраструктуру газопровода.
Турции следует открыто предупредить Украину, что атаки ВСУ на инфраструктуру газопровода "Голубой поток" могут оставить страну без энергоснабжения предстоящей зимой, заявила в понедельник РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор.
Россия надеется, что Анкара пошлет жесткий нелицеприятный сигнал Киеву о недопустимости атак на инфраструктуру "Голубого потока" и нефтетанкеры, заявил 14 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.