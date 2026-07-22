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Турция обсуждает с Россией атаки ВСУ на "Голубой поток", сообщил источник - РИА Новости, 22.07.2026
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08:56 22.07.2026
Турция обсуждает с Россией атаки ВСУ на "Голубой поток", сообщил источник

РИА Новости: Турция и РФ обсуждают ситуацию вокруг атак ВСУ на "Голубой поток"

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анкара и Москва поддерживают контакты по ситуации вокруг атак ВСУ на инфраструктуру газопровода «Голубой поток».
  • Компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
  • Турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор заявила, что Турции следует предупредить Украину о возможных последствиях атак ВСУ на инфраструктуру газопровода «Голубой поток».
АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Анкара и Москва поддерживают контакты по ситуации вокруг атак ВСУ на инфраструктуру газопровода "Голубой поток", взаимодействие ведется по необходимым каналам связи в закрытом режиме, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Восьмого июля "Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры "Голубого" и "Турецкого потоков", сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Лавров надеется на твердую позицию Турции по "Голубому потоку"
14 июля, 14:20
"По этой теме контакты с российской стороной ведутся по необходимым каналам связи в закрытом режиме", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о координации действий после атак ВСУ на инфраструктуру газопровода.
Турции следует открыто предупредить Украину, что атаки ВСУ на инфраструктуру газопровода "Голубой поток" могут оставить страну без энергоснабжения предстоящей зимой, заявила в понедельник РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор.
Россия надеется, что Анкара пошлет жесткий нелицеприятный сигнал Киеву о недопустимости атак на инфраструктуру "Голубого потока" и нефтетанкеры, заявил 14 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Компрессорная станция Краснодарская - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Турция рискует остаться без газа зимой из-за Украины, заявил эксперт
20 июля, 07:50
 
В миреРоссияТурцияАнкара (провинция)Дмитрий ПесковСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныГазпромГолубой поток
 
 
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