Краткий пересказ от РИА ИИ Анкара и Москва поддерживают контакты по ситуации вокруг атак ВСУ на инфраструктуру газопровода «Голубой поток».

Компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.

Турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор заявила, что Турции следует предупредить Украину о возможных последствиях атак ВСУ на инфраструктуру газопровода «Голубой поток».

АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Анкара и Москва поддерживают контакты по ситуации вокруг атак ВСУ на инфраструктуру газопровода "Голубой поток", взаимодействие ведется по необходимым каналам связи в закрытом режиме, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Восьмого июля " Газпром " сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой пото к" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры "Голубого" и "Турецкого потоков", сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По этой теме контакты с российской стороной ведутся по необходимым каналам связи в закрытом режиме", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о координации действий после атак ВСУ на инфраструктуру газопровода.

Турции следует открыто предупредить Украину, что атаки ВСУ на инфраструктуру газопровода "Голубой поток" могут оставить страну без энергоснабжения предстоящей зимой, заявила в понедельник РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор.