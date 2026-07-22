Оливейра высказался об Анчелотти в контексте игроков "Зенита"

"С Анчелотти я не был в контакте, был на связи с тренером по физподготовке, который попросил данные ребят. Но о самих футболистах мы не разговаривали", - сказал Оливейра.

"После травмы Рафиньи тренер выпускал Райана, и он неплохо сыграл. Поэтому он решил, что игроков на других позициях легче поменять, чем Райана, поэтому я здесь не вижу ничего такого страшного. Понятно, что Луис хотел сыграть больше, но так бывает в футболе. По тому, как выступала Бразилия, не сказал бы, что все удачно было", - отметил специалист, рассуждая о малом игровом времени Луиса Энрике на чемпионате мира.