Оливейра высказался об Анчелотти в контексте игроков "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра сообщил, что не общался с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти об игроках команды во время чемпионата мира по футболу.
- Сборная Бразилии на прошедшем чемпионате мира дошла до 1/8 финала, где уступила команде Норвегии (1:2).
- Вингер «Зенита» Луис Энрике принял участие в одном матче в составе сборной Бразилии, а защитник Дуглас Сантос сыграл во всех пяти матчах команды на турнире.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера петербургского "Зенита" Вильям де Оливейра сообщил РИА Новости, что не общался с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти об игроках команды во время чемпионата мира по футболу.
Сборная Бразилии на прошедшем чемпионате мира дошла до 1/8 финала, где уступила команде Норвегии (1:2). Вингер "Зенита" Луис Энрике принял участие в одном матче в составе пятикратных чемпионов мира, еще в четырех играх он остался в запасе. Другой футболист "Зенита", защитник Дуглас Сантос, был игроком стартового состава сборной Бразилии на прошедшем чемпионате мира. Он принял участие во всех пяти матчах команды на турнире, не отметившись результативными действиями и получив одну желтую карточку.
"С Анчелотти я не был в контакте, был на связи с тренером по физподготовке, который попросил данные ребят. Но о самих футболистах мы не разговаривали", - сказал Оливейра.
"После травмы Рафиньи тренер выпускал Райана, и он неплохо сыграл. Поэтому он решил, что игроков на других позициях легче поменять, чем Райана, поэтому я здесь не вижу ничего такого страшного. Понятно, что Луис хотел сыграть больше, но так бывает в футболе. По тому, как выступала Бразилия, не сказал бы, что все удачно было", - отметил специалист, рассуждая о малом игровом времени Луиса Энрике на чемпионате мира.
Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале турнира она со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла команду Аргентины.