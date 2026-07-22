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Оливейра высказался об Анчелотти в контексте игроков "Зенита" - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
14:12 22.07.2026 (обновлено: 14:19 22.07.2026)
Оливейра высказался об Анчелотти в контексте игроков "Зенита"

Оливейра заявил, что не общался с Анчелотти об игроках "Зенита" во время ЧМ

© Фото : Пресс-служба ФК "Зенит" Вильям де Оливейра
 Вильям де Оливейра - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Зенит"
Вильям де Оливейра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра сообщил, что не общался с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти об игроках команды во время чемпионата мира по футболу.
  • Сборная Бразилии на прошедшем чемпионате мира дошла до 1/8 финала, где уступила команде Норвегии (1:2).
  • Вингер «Зенита» Луис Энрике принял участие в одном матче в составе сборной Бразилии, а защитник Дуглас Сантос сыграл во всех пяти матчах команды на турнире.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера петербургского "Зенита" Вильям де Оливейра сообщил РИА Новости, что не общался с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти об игроках команды во время чемпионата мира по футболу.
Сборная Бразилии на прошедшем чемпионате мира дошла до 1/8 финала, где уступила команде Норвегии (1:2). Вингер "Зенита" Луис Энрике принял участие в одном матче в составе пятикратных чемпионов мира, еще в четырех играх он остался в запасе. Другой футболист "Зенита", защитник Дуглас Сантос, был игроком стартового состава сборной Бразилии на прошедшем чемпионате мира. Он принял участие во всех пяти матчах команды на турнире, не отметившись результативными действиями и получив одну желтую карточку.
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"С Анчелотти я не был в контакте, был на связи с тренером по физподготовке, который попросил данные ребят. Но о самих футболистах мы не разговаривали", - сказал Оливейра.
"После травмы Рафиньи тренер выпускал Райана, и он неплохо сыграл. Поэтому он решил, что игроков на других позициях легче поменять, чем Райана, поэтому я здесь не вижу ничего такого страшного. Понятно, что Луис хотел сыграть больше, но так бывает в футболе. По тому, как выступала Бразилия, не сказал бы, что все удачно было", - отметил специалист, рассуждая о малом игровом времени Луиса Энрике на чемпионате мира.
Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале турнира она со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла команду Аргентины.
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