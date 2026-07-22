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На Алтае ураганный ветер повредил крыши около 70 жилых домов - РИА Новости, 22.07.2026
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11:18 22.07.2026
На Алтае ураганный ветер повредил крыши около 70 жилых домов

В Алтайском крае ураганный ветер повредил крыши около 70 жилых домов

© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюПоследствия ураганного ветра в Алтайском крае
Последствия ураганного ветра в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Последствия ураганного ветра в Алтайском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алтайском крае ураганный ветер повредил кровли порядка 70 жилых домов.
  • В 44 населенных пунктах Краснощековского и Чарышского районов нарушено электроснабжение.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кровли порядка 70 жилых домов получили повреждения в Алтайском крае в результате воздействия ураганного ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду, рассказали журналистам в пресс-службе МЧС России.
"В Краснощековском районе, где были зафиксированы порывы ветра около 40 метров в секунду, выявлены повреждения кровель порядка 70 жилых домов. Для контроля ситуации на месте происшествия работает оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, наиболее сложная ситуация сложилась в Краснощековском и Чарышском районах, где было нарушено электроснабжение в 44 населенных пунктах. На случай необходимости подготовлены пункты временного размещения. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено более 250 человек и 57 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияАлтайский крайЧарышский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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