На Алтае ураганный ветер повредил крыши около 70 жилых домов

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кровли порядка 70 жилых домов получили повреждения в Алтайском крае в результате воздействия ураганного ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду, рассказали журналистам в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, наиболее сложная ситуация сложилась в Краснощековском и Чарышском районах, где было нарушено электроснабжение в 44 населенных пунктах. На случай необходимости подготовлены пункты временного размещения. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено более 250 человек и 57 единиц техники.