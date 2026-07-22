В МЧС рассказали, чем опасен алкоголь при купании

Краткий пересказ от РИА ИИ Алкоголь перед купанием снижает реакцию человека и чувство опасности, увеличивает риск переохлаждения и судорог.

Купаться рекомендуется только на оборудованных пляжах, где есть дежурные спасатели и проверено дно водоема.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прием алкоголя перед купанием существенно снижает реакцию человека и чувство опасности, он также увеличивает риск переохлаждения организма и возникновения судорог, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

"Алкоголь сильно снижает реакцию человека и чувство опасности при купании. Кроме того, увеличивается риск переохлаждения организма и появления судорог в воде", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что купаться можно только на оборудованных пляжах, где организовано дежурство спасателей и проводится проверка дна водоема.