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В МЧС рассказали, чем опасен алкоголь при купании - РИА Новости, 22.07.2026
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02:52 22.07.2026
В МЧС рассказали, чем опасен алкоголь при купании

МЧС: прием алкоголя перед купанием увеличивает риск переохлаждения организма

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на пляже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алкоголь перед купанием снижает реакцию человека и чувство опасности, увеличивает риск переохлаждения и судорог.
  • Купаться рекомендуется только на оборудованных пляжах, где есть дежурные спасатели и проверено дно водоема.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прием алкоголя перед купанием существенно снижает реакцию человека и чувство опасности, он также увеличивает риск переохлаждения организма и возникновения судорог, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
"Алкоголь сильно снижает реакцию человека и чувство опасности при купании. Кроме того, увеличивается риск переохлаждения организма и появления судорог в воде", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что купаться можно только на оборудованных пляжах, где организовано дежурство спасателей и проводится проверка дна водоема.
"Избегайте диких водоемов с быстрым течением, водоворотами и илистым дном. В случае происшествий незамедлительно звоните по телефонам "112" или "101", - посоветовал представитель ведомства.
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